Derichebourg prend la tête du SBF 120, résultats annuels salués

(AOF) - Derichebourg bondit de plus de 10% à 5,795 euros au lendemain de l’annonce de résultats annuels historiques. L’Ebitda courant de l’opérateur de services aux entreprises et à l'environnement a atteint un niveau record, à 510,1 millions d'euros, progressant de 31,4%. Il était attendu à 490 millions d'euros. L’Ebitda courant représente 9,7% du chiffre d’affaires contre 10,7% sur l'exercice précédent. La contribution estimée d'Ecore est de 115 millions d'euros depuis son acquisition.

En considérant une consolidation d'Ecore sur 12 mois, l'Ebitda courant aurait été de 535 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires s'élève à 5,3 milliards d'euros, en progression de 45,9% par rapport à l'exercice précédent.

" Une publication solide " a commenté Midcap Partners, qui reste à l'Achat avec un objectif de cours de 10 euros.

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 0,32 euro par action, représentant 21,5% du résultat net revenant aux actionnaires, et faisant ressortir un rendement de 6,3% par rapport au cours de clôture du 30 novembre 2022.

S'agissant de ses perspectives, Derichebourg a indiqué qu'à court terme, les premiers mois de l'exercice se déroulent dans la continuité des derniers mois de l'exercice précédent : volumes impactés par des anticipations économiques sous contrainte, qui rendent les clients prudents sur leur niveau de stocks, a fortiori dans un contexte de coûts de l'énergie trop élevés.

" La dissipation des craintes sur la disponibilité de l'électricité, entraînant une baisse des prix, et des anticipations économiques légèrement plus favorables seraient de nature à entraîner une reprise des volumes ", ajoute la société.

Dans l'activité Multiservices, le chiffre d'affaires devrait continuer à progresser, et avoisiner le milliard d'euros. La dynamique commerciale favorable dans tous les métiers y contribuera, ainsi que l'effet en année pleine des opérations de croissance externe réalisées au cours de l'exercice écoulé. L'Ebitda courant devrait progresser. Cette anticipation fait l'hypothèse que la division absorbera (par les clients, par de la productivité, en réduisant les frais généraux) l'inflation salariale dans le métier Propreté France.

Points clés

- Opérateur global des services à l’environnement, créé en 1956 sous le nom de Cie Française des Ferrailles ;

- Chiffre d’affaires de 4,6 Mds€ organisé en 2 métiers : les services à l’environnement pour 61 % (collecte et traitement des métaux, de l’aluminium et des déchets toxiques) et les multiservices (propreté, nettoyage industriel, éclairage public, solutions intérim et relations humaines) ;

- Poids élevé de la France (72 % des revenus), suivie de l’Europe (22 %) et des Amérique (6 %) ;

- Modèle d’affaires fondé sur un maillage dense, une intégration verticale pour l’environnement et, pour les multiservices une offre digitalisée et de services intégrés ;

- Capital verrouillé par la famille Derichebourg (41,5 % du capital et 57,8 % des droits de vote), Daniel Derichebourg, directeur général, présidant le conseil d’administration de 9 membres ;

- Solidité financière avec un dette nette de 196 M€ face à 703 M€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie de croissance : services à l’environnement : consolider la position de leader dans les métaux et accroître à 20-25 % la part des métaux non-ferreux / déploiement de l’offre de collecte aux collectivités locales / synergies attendues de 21 M€ de l’intégration d’Ecore -1,3 Md€ de chiffre d’affaires, 78 sites en Europe avec un ratio de valorisation de 80 %, dont 98 % pour les composants de batteries;

- Stratégie d’innovation non détaillée par l’entreprise et intégrée aux enjeux environnementaux ;

- Stratégie environnementale 2018/22 « concrètement responsable » : réduction des émissions par 2 leviers : recyclage des déchets métalliques et énergie par la valorisation des résidus de broyage et accord de livraison de 19 MW de capacité d’effacement avec Total Flex ; compensation carbone, renouvellement de la flotte transport, usage des technologies StartMC&Alert Gasoil et recours au transport fluvial (23,6 % pour les matières 1ères) et ferroviaire (8 %), déploiement d’usines de recyclage pour l’automobile et le gros électroménager, lancement d’un « emprunt vert » ;

- Retombées du partenariat avec Saur dans les services liés à l’eau aux collectivités locales ;

- Equilibre entre les 2 activités : les cycles courts dans l’environnement, aux fortes variations de prix, et des cycles longs sécurisés par des contrats pluri-annuels dans les multiservices ;

- Poursuite des implantations, renforcées en France et en Europe avec Ylipson et Acore après la cession à l’espagnol Riva de 8 sites de collecte et valorisation de déchets.

Défis

- Marché porté par l’intérêt pour les matières 1ères issues du recyclage et par l’externalisation chez les clients de Multiservices ;

- Double impact de la hausse des cours des matières 1ères : favorables sur les prix des ferrailles, négatif en terme de collecte de volumes du fait de la baisse de production automobile ;

- Début de diversification dans la restauration collective avec la prise de participation de 19,5 % dans Elior ;

- Après une croissance de 60 % des revenus et du résultat net au 1 er semestre, anticipations pour l’exercice 2021/2022 clos le 30 septembre : recyclage : risque de ralentissement de l’activité impactant les résultats du groupe / multiservices : progression de l’activité mais rentabilité sujette à la capacité à répercuter les hausses des salaires.

Services aux entreprises

Les géants de la restauration collective revoient leurs tarifs

Au premier semestre (clos fin mars) de son exercice 2021-2022, Elior a bénéficié d'un bond de près de 20% de son activité à 2,2 milliards d'euros. Néanmoins ses pertes se sont creusées, passant de 53 millions un an plus tôt à 266 millions d'euros, en partie du fait d'une dégradation des marges. Ce mouvement est lié à l'inflation des prix des denrées alimentaire et de l'énergie. Pour y remédier, le groupe a mis en place un programme mondial et systématique de renégociation de toutes les grilles tarifaires avec ses clients.

Quant à Sodexo, les progressions de tarifs ont déjà eu lieu. Durant le troisième trimestre, ils ont augmenté de plus de 5% en glissement annuel. Le groupe s'attend à une augmentation supplémentaire des tarifs de 4 à 5% d'ici la fin de l'année. En dépit d'une forte croissance de ses résultats au premier semestre (clos fin février), le groupe s'est montré prudent pour la seconde partie de l'année du fait d'un environnement qui demeure incertain. Les dirigeants estiment que la marge pré-covid sera à nouveau atteinte en 2023.

Le transport routier veut accélérer sa transition énergétique

Le poids du carburant ne cesse de grimper dans la structure des coûts des transporteurs, alors qu'il représente habituellement 20% du coût de revient. Les acteurs sont bien conscients de la nécessité de réaliser la transition énergétique pour s'affranchir de leur grande dépendance au prix du carburant. Pourtant, les professionnels doivent affronter un manque d'offre de véhicules lourds propres et à des prix abordables. Par ailleurs, le recours à l'hydrogène est encore trop limité. Quant au GNV (Gaz Naturel Pour Véhicules), si des investissements ont été réalisés dans le passé, les camions au gaz ne roulent pas actuellement compte tenu de l'envolée des prix. Les professionnels demandent donc un accompagnement des pouvoirs publics pour accélérer leur transition.