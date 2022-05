Derichebourg, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 23 ami 2022

(AOF) - Derichebourg (+5,01% à 27,65 euros)

Le spécialiste du recyclage a été soutenu par des rachats à bon compte après sa chute de 14,4% enregistrée jeudi dernier dans le sillage de l'annonce de sa montée au capital d'Elior.

Points clés

- Opérateur global des services à l’environnement, créé en 1956 sous le nom de Cie Française des Ferrailles ;

- Chiffre d’affaires de 4,6 Mds€ organisé en 2 métiers : les services à l’environnement pour 61 % (collecte et traitement des métaux, de l’aluminium et des déchets toxiques) et les multiservices (propreté, nettoyage industriel, éclairage public, solutions intérim et relations humaines) ;

- Poids élevé de la France (72 % des revenus), suivie de l’Europe (22 %) et des Amérique (6 %) ;

- Modèle d’affaires fondé sur un maillage dense, une intégration verticale pour l’environnement et, pour les multiservices une offre digitalisée et de services intégrés ;

- Capital verrouillé par la famille Derichebourg (41,5 % du capital et 57,8 % des droits de vote), Daniel Derichebourg, directeur général, présidant le conseil d’administration de 9 membres ;

- Solidité financière avec un dette nette de 196 M€ face à 703 M€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie de croissance : services à l’environnement : consolider la position de leader dans les métaux et accroître à 20-25 % la part des métaux non-ferreux, déploiement de l’offre de collecte aux collectivités locales, synergies attendues de 21 M€ de l’intégration d’Ecore -1,3 Md€ de chiffre d’affaires, 78 sites en Europe avec un ratio de valorisation de 80 %, dont 98 % pour les composants de batteries ;

- Stratégie d’innovation non détaillée par l’entreprise et intégrée aux enjeux environnementaux ;

- Stratégie environnementale 2018/22 « concrètement responsable » : réduction des émissions par 2 leviers : recyclage des déchets métalliques et énergie par la valorisation des résidus de broyage et accord de livraison de 19 MW de capacité d’effacement avec Total Flex, compensation carbone, renouvellement de la flotte transport, usage des technologies StartMC&Alert Gasoil et recours au transport fluvial (23,6 % pour les matières 1ères) et ferroviaire (8 %), déploiement d’usines de recyclage pour l’automobile et le gros électroménager, lancement d’un « emprunt vert » ;

- Retombées du partenariat avec Saur dans les services liés à l’eau aux collectivités locales ;

- Equilibre entre les 2 activités : les cycles courts dans l’environnement, aux fortes variations de prix, et des cycles longs sécurisés par des contrats pluri-annuels dans les multiservices ;

- Poursuite des implantations, renforcées en France et à l’international –Allemagne, soit 11 M€ de revenus additionnels.

Défis

- Marché porté par l’intérêt pour les matières 1ères issues du recyclage et par l’externalisation chez les clients de Multiservices ;

- Double impact de la hausse des cours des matières 1ères : favorables sur les prix des ferrailles, négatif en terme de collecte de volumes du fait de la baisse de production automobile ;

- Après une forte croissance de la rentabilité d’exploitation, confiance pour l’exercice 2021/2022 clos le 30 septembre ;

- Reprise du service du dividende, de 0,32 €, soit un taux de distribution de 30 %.

