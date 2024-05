Derichebourg, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du jeudi 30 mai 2024

(AOF) - Derichebourg (+6,21% à 5,20 euros)

Derichebourg a affiché la plus forte hausse de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats comptant pour le premier semestre de l'exercice 2023-2024. Le groupe de recyclage et de nettoyage d'entreprises a fait état d'un résultat net de l'ensemble consolidé de 32,3 millions d'euros, en retrait de 55,2% et d'un Ebitda courant de 142 millions d'euros, en décroissance de 20,8%. Le groupe avait annoncé s'attendre à un Ebitda courant compris entre 140 et 145 millions d'euros. "Le point positif de la publication réside dans la génération de free cash flow qui s'est élevée à 31 millions d'euros, relève TP Icap Midcap, ajoutant que le groupe a réussi à réduire sa dette nette de 4 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus Derichebourg

Points clés

- Opérateur global des services à l’environnement, créé en 1956 sous le nom de Cie Française des Ferrailles ;

- Chiffre d’affaires de 5,3 Mds€ organisé en 2 métiers : les services à l’environnement pour 82 % (collecte & traitement des ferrailles & métaux non ferreux et restations) et les multiservices (propreté, nettoyage industriel, éclairage public, solutions intérim et relations humaines) ;

- Poids élevé de la France (72 % des revenus), suivie de l’Europe (22 %) et des Amériques (6 %) ;

- Modèle d’affaires :

- une offre complète de services aux entreprises et aux collectivités -restauration collective, soft facility management (nettoyage, accueil, espaces verts), hard facility management (efficacité énergétique, éclairage public), sécurité, sous-traitance aéronautique, RH et intérim,

- un maillage dense, une intégration verticale pour l’environnement et la digitalisation de l’offre digitalisée ;

- Capital verrouillé par la famille Derichebourg (41,5 % du capital et 57,8 % des droits de vote), Abderrahmane El Aoufir prenant la direction générale et Daniel Derichebourg présidant le conseil d’administration de 9 membres ;

- Bilan solide : 653 M€ de dette nette face à 924 M€ de capitaux propres et 0,71 d’effet de levier.

Enjeux

- Stratégie de croissance :

- consolidation et restructuration commerciale de l’offre de services à l’environnement et de nettoyage et propreté transférée au sein d’Elior Group, détenu à 48,31 %,

- renforcement dans le secteur des métaux non-ferreux,

- déploiement de l’offre de collecte aux collectivités locales,

- Stratégie d’innovation intégrée aux enjeux environnementaux ;

- Retombées du partenariat avec Saur dans les services liés à l’eau aux collectivités locales ;

- Equilibre entre les 2 activités : les cycles courts dans l’environnement, aux fortes variations de prix, et des cycles longs sécurisés par des contrats pluri-annuels dans les multiservices.

Défis

- Exposition aux prix de la ferraille, affectés par la faiblesse de la demande ;

- Deux chantiers majeurs :

- réalisation des synergies attendues (21 M€) de l’intégration d’Ecore -1,3 Md€ de revenus dans le traitement des déchets, 78 sites en Europe, avec un taux de valorisation de 80 %,

- création, par l’apport de la branche multiservices à Elior Group, d’une offre combinant services de bionettoyage, hygiène et propreté d’une part, services à l’environnement d’autre part, avec pour objectif au moins 30 M€ de synergies à fin 2026.

Fiche sectorielle - Services aux entreprises

Une nouvelle entité dans les avantages aux salariés

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.