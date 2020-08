Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : partenariat stratégique avec Saur Cercle Finance • 06/08/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Derichebourg et Saur annoncent un partenariat stratégique autour des services aux collectivités locales dans les métiers de l'eau et de l'assainissement. Derichebourg, via sa filiale Derichebourg Expansion, réalise ce jour la cession au groupe Saur de 51 % du capital de la société Derichebourg Aqua (qui détient la société Derichebourg Aqua Océan Indien). Cette cession intervient dans le cadre de la conclusion d'un partenariat stratégique entre les deux groupes, qui vise au développement réciproque de leurs activités. Pour Patrick Blethon, président exécutif de Saur : ' Notre expérience respective du service aux collectivités et aux usagers, et notre volonté commune de proposer un service de l'eau différent, donnent tout son sens à ce partenariat stratégique '.

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris 0.00%