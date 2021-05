Derichebourg : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance ' sur le titre Derichebourg, avec un objectif de cours relevé à 10,5 euros, contre 9,5 euros précédemment.

Le bureau d'analyses souligne que le chiffre d'affaires semestriel (1650 ME) s'est avéré supérieur à ses prévisions (1612 ME) et met donc en avant cette ' excellente performance '.

Par conséquent, ' nous révisons en hausse de 10% notre estimation d'EBITDA annuel à 322,2 ME vs 293 ME au préalable (+78% YoY), soit une marge de 10,2% (vs 7,3%) ', note le broker.

Oddo rappelle de plus que le prochain exercice, qui débutera en octobre, 'devrait être largement impacté par l'intégration d'Ecore', dont l'acquisition a été confirmée début mars.

En attendant, ' l'environnement reste favorablement orienté ', conclut l'analyste.