Derichebourg: Oddo n'est plus à l'achat sur le titre information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 11:46

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la récente publication des résultats semestriels traduisait une très forte dynamique avec une hausse du CA de 54.4% et de 45% pour l'EBITDA.



' Depuis, l'environnement a sensiblement évolué. D'une part, le marché des matières premières affiche une forte correction surtout pour la ferraille avec une baisse des prix de 50% par rapport au point haut de mars. Par ailleurs, l'environnement macroéconomique impose une certaine prudence surtout pour les sociétés industrielles avec un risque de décélération de la croissance en 2023 et au-delà ' indique Oddo



' Nous révisons en hausse de 9% nos estimations d'EBITDA (+6% pour le CA) avec une estimation de 503 ME (dont 250.6 ME au S1 et 252.7 ME estimé au S2). La marge d'EBITDA ressort ainsi à 9.6% vs 10.7% YoY en repli de 110 pb du fait de l'intégration légèrement dilutive d'Ecore ' indique l'analyste.



Pour 2023, l'estimation de CA 2023 d'Oddo ressort à 5 345 ME (+2% YoY) avec un EBITDA de 505 ME (stable) soit une marge de 9.4% (-20 pb).



Compte tenu d'une moindre visibilité et d'une séquence bénéficiaire plus en risque, Oddo abaisse son conseil à Neutre (contre Surperformance) avec un objectif à 9,0 E (contre 14,5 E).



' Compte tenu du contexte et de la pleine intégration d'Ecore, nous estimons que le groupe a atteint des résultats de haut de cycle avec i/ l'intégration du levier opérationnel lié à Ecore, ii/ des volumes sous pression (-10% au S1) qui pourraient le demeurer dans un contexte de ralentissement, iii/ un environnement prix moins favorable ' rajoute le bureau d'analyses.