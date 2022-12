Derichebourg: Oddo maintient son opinion 'neutre' information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 15:47

(CercleFinance.com) - Oddo conserve son opinion 'neutre' sur le titre Derichebourg, avec un objectif de cours inchangé de 5 euros.



Hier soir, l'opérateur international de services aux entreprises/collectivités a publié un CA de 5276 ME en hausse de 45,9% et très légèrement supérieur à l'anticipation d'Oddo (5219 ME). L'EBITDA ressort quant à lui à 510 ME (Oddo tablait sur 503 ME).



'L'un des sujets d'actualité concerne l'avenir du pôle Multiservices alors que des échanges ont lieu avec Elior. Derichebourg a accru sa participation dans Elior pour atteindre 24.36% du capital', rappelle Oddo.



Dans ce contexte, l'analyste a bien tenté d'en savoir plus auprès du management... mais 'ce dernier n'a souhaité effectuer aucun autre commentaire', rapporte Oddo.



Ainsi, bien que le titre ait subi un très fort de-rating (-48.5% Ytd) en 2022, 'le contexte moins porteur et les incertitudes concernant les discussions avec Elior nous incitent à laisser inchangée notre opinion Neutre', conclut l'analyste.