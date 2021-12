Derichebourg multiplie son bénéfice annuel par plus de 8

(AOF) - Derichebourg a publié un résultat net de 174 millions d'euros pour le compte de son exercice 2020-2021, clos au 30 septembre 2021. Cela représente une multiplication par plus de 8 (+716,1%) par rapport à l'an passé. Le résultat opérationnel courant s’élève quant à lui à 263,2 millions d'euros (+322%) et l'EBITDA courant à 388,2 millions (+114,6%). Le chiffre d’affaires s’élève à 3,6 milliards d’euros, en progression de 46,8% sur un an, dont +68,6% pour l’activité Services à l’Environnement et +4,2% pour l’activité Multiservices.

Après deux mois d'activité, Derichebourg estime être en avance en termes de résultat par rapport à l'an passé. Bien que le groupe ne fournisse pas d'objectifs chiffrés, il affirme demeurer confiant dans ses fondamentaux et sa structure financière solide.

