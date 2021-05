DERICHEBOURG : la hausse des prix des métaux porte la croissance

(AOF) - Derichebourg a publié au premier semestre (clos fin mars) de son exercice 2021 un résultat net de 73,6 millions d'euros, soit une multiplication par plus de 3 sur un an. Grâce à l'amélioration des marges dans l'activité Services à l'Environnement, l'EBITDA courant du groupe progresse de 88,8% et s'établit à 172,6 millions d'euros. Il représente 10,5% du chiffre d'affaires. Dans les Services à l'Environnement, l'EBITDA est de 153,3 millions d'euros, en hausse de 116,7%, et représente 12,6% du chiffre d'affaires.

L'augmentation des volumes de ferrailles, des prix en hausse sur les ferrailles et les métaux non ferreux, la maîtrise des différents postes de charges, et une amélioration des résultats dans les activités de collecte de déchets ménagers au Canada explique cette amélioration.

Le chiffre d'affaires s'établit quant à lui à 1,65 milliard d'euros, en croissance de 26,7%. Cette progression provient principalement de la division Services à l'Environnement, qui a vu son activité bondir de 42% à 1,22 milliard d'euros, dont +60,3% pour la Ferraille, et a bénéficié de la hausse des prix des ferrailles et des métaux non ferreux.

Elle a toutefois été atténuée par la légère diminution de l'activité Multiservices (-3%), liée au recul des métiers liés à l'Aéronautique (-39% dans les services externalisés et -61% dans le travail temporaire spécialisé).

Le groupe s'attend à ce que les conditions favorables pour les activités de recyclage qui ont prévalu au premier semestre continuent au second, avec un environnement de prix élevés pour les matières premières. Une croissance du chiffre d'affaires des activités de services (services aux collectivités et multiservices) est également escomptée.

AOF - EN SAVOIR PLUS