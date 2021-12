Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg: l'UE a autorisé l'acquisition du Groupe Ecore information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du Groupe Ecore par Derichebourg. Cette autorisation est subordonnée au respect intégral d'une série d'engagements proposés par Derichebourg.



Pour dissiper les craintes de la Commission en matière de concurrence, Derichebourg a proposé principalement de céder quatre usines de recyclage en France et cinq sites de collecte supplémentaires en France.



La Commission a donc conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne posait plus de problème de concurrence.





