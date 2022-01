Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg: hausse de 46% de l'EBITDA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Derichebourg annonce que son EBITDA courant à fin décembre 2021 a progressé de 45,9% à 90,1 millions d'euros, amélioration qui s'explique pour l'essentiel par son activité services à l'environnement, malgré des volumes en deçà de ceux de l'an passé sur le début de l'exercice.



Au terme des trois premiers mois d'activité de son exercice 2021-22, et hors contribution d'Ecore, le chiffre d'affaires du groupe de services s'est accru de 34,7% par rapport à l'an passé, pour s'établir à 959,4 millions d'euros.



Derichebourg juge favorables ses perspectives pour les prochains mois. 'Le plan d'intégration d'Ecore est en cours de discussion avec les différentes instances représentatives du personnel, en vue d'une mise en oeuvre au 1er avril 2022', ajoute-t-il.





