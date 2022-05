Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg: gap ouvert sous les 8,8E information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Dericheboug chute lourdement apr├Ęs l'annonce d'une prise de participation dans Elior, et enfonce le palier des 8,5E, ouvrant au passage au gap sous les 8,8E. S'il continue sur cette tendance, le titre pourrait chercher du soutien vers les 7,6E du 7 mars.





Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris -9.38%