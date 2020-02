Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : dividende approuvé en AGM Cercle Finance • 03/02/2020 à 08:21









(CercleFinance.com) - Derichebourg annonce que son assemblée générale mixte réunie le 31 janvier a approuvé à la majorité requise chacune des résolutions proposées, dont la distribution d'un dividende de 0,11 euro par action au titre de son exercice 2019-20. Le groupe de services précise que ce dividende, faisant ressortir un rendement de 3,3% par rapport au cours de clôture de son action au 30 janvier, sera détaché le 7 février et mis en paiement à compter du 11 février.

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +0.18%