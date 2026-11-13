Derichebourg devrait profiter de l'essor du recyclage de batteries, selon TP ICAP

(Zonebourse.com) - L'inauguration d'un nouveau site de recyclage de batteries par Veolia confirme les perspectives de cette filière, dont Derichebourg pourrait également bénéficier. TP ICAP reste à l'achat et maintient son objectif de cours à 11,30 euros.

Veolia a inauguré hier un site de recyclage de batteries de véhicules électriques dans le Grand-Est. Déjà engagé dans un projet de recyclage en circuit fermé avec Renault et Solvay, le groupe a également ouvert plusieurs autres sites au Royaume-Uni, en Belgique et en Slovénie. Cette nouvelle installation "confirme le potentiel du marché", selon les analystes de TP ICAP, qui établissent un parallèle avec Derichebourg.

Le projet inauguré par Veolia est "de taille comparable au site en train d'être construit à Bruyères-sur-Oise" (Val d'Oise) par Derichebourg, souligne le courtier, même si ce dernier fonctionnera en cycle fermé.

Actuellement, "les acteurs chinois de la batterie subventionnent massivement le rachat de blackmass en Europe afin de la transformer en Chine et réexporter des batteries en Europe", rappelle TP ICAP. Dans ce contexte, "la possible interdiction d'exportation de blackmass hors d'Europe ainsi que le règlement européen sur la batterie qui impose un niveau minimum de contenu recyclé dans les batteries vendues en Europe à partir de 2031, sont positifs à nos yeux."

En effet, en tant qu'acteur du recyclage et de la valorisation des matériaux, le groupe Derichebourg pourrait ainsi bénéficier du développement de cette filière et d'une plus grande disponibilité de matières à traiter en Europe. TP ICAP maintient son objectif de cours à 11,30 euros. A 10 heures, le titre Derichebourg recule de 1,28%, à 8,12 euros.

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