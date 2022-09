Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : décroche sous les 5,35E, grosse alerte information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 18:03









(CercleFinance.com) - Derichebourg décroche sous les 5,35E (support long terme des 5 juillet, du 8 septembre 2022 et de la fin mai 2018), validant un signal baissier majeur.

Le titre peut viser 2 objectifs : le 'gap' des 3,55E du 2/12/2020, ou l'ex-plancher des 3,00/3,1E du 23 mai 2019 au 5 mars 2020.





Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris -7.66%