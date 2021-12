Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : décroche sous les 10E, menace les 9,3E information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Derichebourg réalise en moins d'une heure le grande écart entre 10,6E (résistance court terme du 23/09 et 05/11) et 9,3E: le titre décroche sous les 10E et menace le support des 9,32E du 6/10 pour se rapprocher de l'ultime palier de soutien des 9,16E du 26/11 (objectif 8,12E en cas d'enfoncement).

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris -0.82%