DERICHEBOURG : contrat pour un nouveau centre de tri à Angers

(AOF) - La SPL Anjou Trivalor a confié à Derichebourg Environnement la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du futur centre de tri de Saint Barthélemy d'Anjou situé à proximité d'Angers. Ce centre de tri traitera les déchets ménagers issus des collectes sélectives de 600 000 habitants, soit 289 communes du Maine et Loire. D'un montant total de 48 millions d'euros et d'une durée de 8 ans (dont 2 ans de travaux), ce contrat prévoit la construction et l'exploitation d'un site dont la capacité de traitement sera de 35 000 tonnes par an.

Derichebourg Environnement débutera les travaux d'agrandissement et de rénovation du site Biopôle à partir de janvier 2020 et pour une durée de 2 ans. Ces travaux seront réalisés en partenariat avec les sociétés Vauché (concepteur et fabricant de la chaîne de tri), Prologis (construction), ASI (Sécurité incendie) et le cabinet d'architectes Agence 3 arches.

55 personnes au total seront recrutées en collaboration avec des filières d'insertion pour l'exploitation et la maintenance du site.