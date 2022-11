Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg: confirme des discussions avec Elior information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Derichebourg confirme ce matin l'existence de discussions avec Elior pour l'éventuel apport de sa branche multiservices, après que de récents articles de presse ont évoqué le sujet, dans le prolongement de l'annonce faite le 4 juillet.



A cette date, Elior avait en effet annoncé réunir les fonctions de président du conseil et de directeur général afin de mener à bien une phase d'étude approfondie des options stratégiques possibles pour le groupe de restauration et de services.



'A ce jour, il n'existe aucune certitude quant à l'issue de ces discussions et à la conclusion d'un accord ferme relatif à cet apport', précise Derichebourg.



En toutes hypothèses, Derichebourg confirme ne pas avoir l'intention de déposer une OPA sur Elior.



'Aucun autre commentaire ne sera fait tant qu'un accord n'aura pas été conclu ou que les discussions ne seront pas terminées', conclut Derichebourg.





Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris 0.00%