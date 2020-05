Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg :baisse de 26,5% du résultat net au 1er semestre Cercle Finance • 26/05/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 1,3 milliard d'euros au premier semestre, en baisse de 5,3% par rapport à l'exercice précédent. La progression du chiffre d'affaires de la division Multiservices (+6,1%) ne compense pas le recul de la division Services à l'Environnement (-10,4%). L'EBITDA courant s'élève à 91,5 ME. Le résultat opérationnel est de 41,9 ME, en baisse de 13,0% par rapport à l'an passé. Le résultat net revenant aux actionnaires s'établit à 22,4 ME, en baisse de 26,5% par rapport à l'an passé.

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +0.96%