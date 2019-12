Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : acquisition de Lyrsa finalisée Cercle Finance • 23/12/2019 à 07:40









(CercleFinance.com) - Derichebourg Environnement annonce avoir concrétisé l'acquisition du groupe espagnol de recyclage de déchets métalliques Lyrsa, les conditions suspensives prévues au contrat d'acquisition du 19 septembre dernier ayant été réalisées. Le périmètre d'activités acquis a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 427 millions d'euros. Il traite annuellement près d'un million de tonnes de déchets métalliques, dont environ 160.000 tonnes de métaux non-ferreux. Le groupe emploie environ 600 salariés. Lyrsa exploite 18 centres de recyclage (17 en Espagne et un au Portugal), trois broyeurs (dont un détenu depuis 27 ans en coparticipation avec Derichebourg), un centre de tri de métaux induits issus du broyage, une affinerie d'aluminium et une affinerie de plomb.

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +0.05%