Derichebourg : +8% vers 4,92E

(CercleFinance.com) -Derichebourg redécolle à la verticale avec un gain de +8% vers 4,92E : le titre efface une bonne fois pour toute la résistance des 4,66E des 20 juin et 12 juillet et tutoie déjà la résistance des 4,95E du 16 mai, l'objectif suivant étant le retracement du zénith annuel des 5,21E du 30 mai.





Valeurs associées DERICHEBOURG 4,88 EUR Euronext Paris +7,02%