Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : +8% vers 3,37E, tutoie les 3,40E Cercle Finance • 05/12/2019 à 10:22









(CercleFinance.com) - Derichebourg s'envole de +8% vers 3,37E après avoir retracé très précisément le plancher annuel des 3,03E du 15 août dernier. Le titre se rapproche de la résistances des 3,4E des 4 et 5 novembre, la suivante se dessine vers 3,48E (ex-zénith des 15 et 16 juillet dernier).

Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +9.47%