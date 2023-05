Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg: -10% vers 4,63, plonge de -20% depuis le 12/05 information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 09:31









(CercleFinance.com) - Derichebourg dévisse de -10% vers 4,63E suite à la publication d'un résultat net de 72MnsE en chute de 39,1% par rapport à l'an passé, alors que le chiffre d'affaires s'est contracté de 12,7% à 1,82MdsE.

Le titre plonge de -20% depuis le 12 mai et pulvérise le plancher des 5E du 28 mars, en direction de la zone d'accumulation des 4,50E de fin octobre 2022.





Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris -5.73%