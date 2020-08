Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Déraillement "extrêmement grave" d'un train en Ecosse, des victimes Reuters • 12/08/2020 à 13:28









(Actualisé avec Nicola Sturgeon) LONDRES, 12 août (Reuters) - Un train a déraillé mercredi dans l'est de l'Ecosse, et la Première ministre du gouvernement autonome, Nicola Sturgeon, a fait état de victimes grièvement touchées, précisant que cet accident "extrêmement grave" impliquait un train de voyageurs. Sky News rapporte qu'il y a au moins un mort. L'accident s'est produit dans la matinée près de Stonehaven, sur la côte est de l'Ecosse, entre Aberdeen et Dundee. Une trentaine d'ambulances ainsi qu'un hélicoptère sanitaire ont été dépêchés sur les lieux de l'accident. Une porte-parole de la police a précisé que l'alerte avait été donnée à 09h40 (08h40 GMT). (Paul Sandle version française Henri-Pierre André)

