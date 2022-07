Départ du directeur des affaires internes de M&G

(NEWSManagers.com) - Le directeur des affaires internes ("corporate affairs") de M&G plc, Richard Miles, a annoncé son départ de l'entreprise britannique après 13 années de services. L'intéressé, qui a auparavant dirigé la communication de M&G Prudential et M&G Investments, retourne à sa profession d'origine, celle de journaliste. Il avait notamment travaillé pour le Guardian et The Times dans les années 90-2000.