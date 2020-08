Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Démission imminente du gouvernement libanais, selon un ministre Reuters • 10/08/2020 à 16:43









BEYROUTH, 10 août (Reuters) - Le Premier ministre libanais Hassan Diab s'apprête à annoncer la démission collective de son gouvernement, six jours après l'explosion meurtrière qui a dévasté une partie de Beyrouth, a déclaré lundi à Reuters le ministre de la Santé Hamad Hassan. Hassan Diab doit s'exprimer à 19h30 (16h30 GMT), ont précisé ses services. La catastrophe du 4 août a encore aggravé la crise économique, politique et sociale dans laquelle est plongé le Liban depuis des mois. Quatre ministres ont d'ores et déjà présenté leur démission depuis dimanche, lendemain d'une flambée de colère qui a mobilisé des milliers de manifestants à Beyrouth. (Laila Bassam et Ellen Francis; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

