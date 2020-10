Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Démission du vice-pdt de Citigroup, candidat à la mairie de New York, selon le NYT Reuters • 15/10/2020 à 19:02









NEW YORK/BANGALORE, 15 octobre (Reuters) - Le vice-président de Citigroup Inc C.N , Ray McGuire, va quitter son poste après avoir passé 15 ans au sein de la banque, pour se consacrer à sa "longue passion pour le service public", selon un mémo dont Reuters à eu connaissance. Selon le New York Times https://nyti.ms/3k41mrd, il aurait décidé de présenter sa candidature à la mairie de New York. En juin dernier, la chaîne CNBC avait rapporté les discussions de McGuire avec des stratèges politiques en vue de se préparer aux élections municipales de New York qui auront lieu en novembre 2021. Il soutient depuis longtemps le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine Joe Biden. (Imani Moise à New York et Noor Zainab Hussain à Bangalore, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

