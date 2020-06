Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Démission du président de l'Eurogroupe, Mario Centeno Reuters • 09/06/2020 à 15:16









BRUXELLES, 9 juin (Reuters) - Mario Centeno, le président de l'Eurogroupe, a annoncé mardi sa démission à la tête de l'institution le 13 juillet prochain, disant ne pas vouloir solliciter un deuxième mandat de deux ans et demi. Mario Centeno, qui a également quitté son poste de ministre des Finances du Portugal, a déclaré sur Twitter qu'il lancerait une procédure en vue du choix de son successeur jeudi. Le nouveau président de l'Eurogroupe, un organe informel réunissant les ministres des Finances des pays de la zone euro, sera choisi le 9 juillet. "Mon mandat de président de l'Eurogroupe prendra fin le 13 juillet 2020. Jeudi, j'informerai mes collègues de l'Eurogroupe de ma décision de ne pas solliciter un deuxième mandat, car d'ici le 15 juin, je quitterai le poste de ministre des Finances du Portugal", a déclaré Mario Centeno. (Jan Strupczewski; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

