Démission du ministre arménien de la Défense

EREVAN, 20 novembre (Reuters) - Le ministre arménien de la Défense, Davit Tonoyan, a présenté sa démission, rapporte vendredi le quotidien Aravot, dix jours après la signature d'un cessez-le-feu au Haut-Karabakh qui a consacré la victoire de l'Azerbaïdjan après six semaines de combats contre les forces séparatistes arméniennes. Davit Tonoyan était à ce poste depuis mai 2018. Des milliers de manifestants réclament la démission du Premier ministre Nikol Pachinian depuis la signature de l'accord de cessation des hostilités le 10 novembre sous l'égide de la Russie, vécu par de nombreux Arméniens comme une trahison. Le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian a déjà démissionné lundi. (Nvard Hovhannisyan, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

