Démission de la chef économiste de la Banque mondiale

WASHINGTON, 5 février (Reuters) - Pinelopi Koujianou Goldberg, la chef économiste de la Banque mondiale, va quitter son poste le 1er mars, moins de 15 mois après sa prise de fonction, selon un courriel interne que Reuters a pu consulter. Pinelopi Koujianou Goldberg a rejoint l'institution en novembre 2018 pour remplacer Paul Romer, qui avait lui aussi démissionné. Dans son courriel, Pinelopi Koujianou Goldberg dit vouloir renouer avec sa carrière universitaire. (David Lawder; version française Nicolas Delame)

