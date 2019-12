Démission de Jean-Paul Delevoye : "son projet doit s'en aller aussi", estime Jean-Luc Mélenchon

Acculé, le monsieur Retraites du gouvernement a fini par démissionner lundi 16 décembre. Après des "oublis" dans sa déclaration d'intérêts, Jean-Paul Delevoye l'avait rectifiée en y ajoutant treize mandats, qu'il n'avait pas mentionnés au préalable.

Jean-Paul Delevoye à l'Assemblée nationale le 10 décembre 2019. ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

Fragilisé par des soupçons de conflits d'intérêts apprès une semaine de révélations, Jean-Paul Delevoye a présenté sa démission lundi 16 décembre. Une démission acceptée "avec regret" par l'Élysée et saluée à l'unanimité par l'opposition.

- Marine Le Pen (RN)

"La position de Delevoye, fragilisée par les mensonges à répétition et les potentiels conflits d'intérêt, était intenable. Les Français doivent garder à l'esprit que toute la macronie a défendu un homme fautif en contradiction avec notre Constitution !" , a déclaré la présidente du Rassemblement national sur Twitter.

- Jean-Luc Mélenchon (LFI)

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise, a également réagi sur Twitter : "Delevoye a démissionné. Son projet doit s'en aller aussi. On veut un joyeux Noël."

- Adrien Quatennens (LFI)

Toujorus sur Twitter, Adrien Quatennens, député LFI et numéro 2 du mouvement espère aussi un retrait de la réforme : "Delevoye s'en va ! Qu'il emporte son rapport et sa réforme des retraites par points inspirée par les fonds de pension sous le bras ! Les Français n'en veulent pas."

- Le Parti sociliste

"Il était temps" a simplement commenté sur le réseau social le Parti socialiste.

- Gilles Le Gendre (LREM)

Le ton est évidemment différent du côté de Gilles Le Gendre, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale : "Les députés LaREM expriment à Delevoye tristesse et respect après la décision courageuse qu'il vient de prendre de démissionner du gouvernement. Rien ni personne ne lui enlèvera d'avoir imaginé et conçu la réforme la plus juste et la plus protectrice en France depuis 1945."

- Du côté des syndicats

"Ca doit être très difficile pour lui. C'est un homme de dialogue. Il portait avec une conviction qu'on ne peut pas lui reprocher le projet du gouvernement ", a réagi le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Yves Veyrier, sur LCI. "J'aime bien M. Delevoye (en tant que) personne, mais ce n'est pas le sujet", a-t-il ajouté, rappelant que son syndicat était vent debout contre le projet de réforme des retraites .

Cette démission "tombe mal", a jugé de son côté Laurent Escure, de l'Unsa, également sur LCI. Il a dit "espérer" que le successeur de Jean-Paul Delevoye " ait la même connaissance technique et le même respect pour les partenaires sociaux" . De toute façon, a souligné Laurent Escure, "les arbitrages et le dialogue se font (désormais) avec l'Elysée et Matignon" et "le haut-commissaire n'était pas au premier plan".

Laurent Berger (CFDT) avait souligné un peu plus tôt sur France info que "la concertation avec lui a été loyale, il y a eu une confrontation d'idées intelligente, pour essayer de faire avancer les choses". "Il ne nous a jamais pris en traîtres", a-t-il déclaré.