Démantèlement d'un camp de migrants à Calais

CALAIS, Pas-de-Calais, 9 juillet (Reuters) - La police a démantelé vendredi matin un camp de migrants improvisé dans le port de Calais, évacuant quelque 500 personnes vers des centres d'hébergement au cours d'une opération parmi les plus importantes de ces derniers mois. Vingt autres en situation irrégulière ont été arrêtées et placées en retenue administrative, précise la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué. Le démantèlement a débuté vers 05h00 du matin dans la zone dite des Dunes. D'après des associations d'aide au migrants, quelque 1.200 étrangers se trouvent actuellement à Calais, principalement des Soudanais, des Erythréens, des Afghans et des Iraniens. (Pascal Rossignol édité par Henri-Pierre André)

