A l'occasion de sa journée investisseurs, le spécialiste de la santé auditive (-4,85%, à 333,40 couronnes danoises) a relevé le ton sur ses perspectives de fin d'année. Porté par la dynamique du quatrième trimestre et les solides performances de sa gamme Oticon Reveal, le groupe estime qu'il est désormais plus probable d'atteindre le haut de ses fourchettes d'objectifs annuels pour 2026, à savoir une croissance organique de 7 à 8% et un EBIT avant éléments exceptionnels compris entre 4,7 et 5 milliards de couronnes danoises.

Recentré sur ses trois pôles clés (Aides auditives, Soins auditifs et Diagnostics) après les cessions de ses activités Communications et Implants auditifs, et renforcé par l'acquisition du groupe allemand Kind en 2025, Demant ajuste ses ambitions financières à moyen et long terme. Le groupe vise une croissance organique annuelle de 5 à 7% (contre de 6 à 8% précédemment), un ajustement qui reflète le poids accru de l'activité Soins auditifs dont la dynamique est plus alignée sur celle du marché mondial (attendu en hausse de 4 à 6% par an). Soutenue par des acquisitions ciblées (1 à 2 points de pourcentage par an), la croissance du chiffre d'affaires en devises locales est attendue entre 6 et 9% par an.

Demant anticipe une progression continue de sa marge d'EBIT dans les années à venir, soutenue par les mesures d'efficacité opérationnelle lancées début 2026, les synergies d'intégration de Kind et les effets d'échelle. Enfin, fort d'une solide génération de trésorerie, le groupe s'engage à restituer au moins 3 milliards de couronnes danoises à ses actionnaires via des rachats d'actions entre le quatrième trimestre 2026 et la fin 2027.

Pour l'exercice 2027, Demant anticipe une croissance du marché mondial des aides auditives dans le bas de sa fourchette structurelle de 4 à 6% en valeur, freinée par le recul attendu du canal des soins gérés aux Etats-Unis et l'absence de reprise significative en Chine. Malgré ce contexte, le groupe prévoit de surperformer le marché et d'améliorer sa marge d'EBIT avant éléments exceptionnels par rapport à 2026. Les prévisions annuelles complètes pour 2027 seront dévoilées le 9 février 2027 lors de la publication du rapport annuel 2026.

L'avis de Jefferies

Malgré plusieurs bonnes nouvelles, les analystes s'attardent sur les facteurs de risque pour le titre. Jefferies cible logiquement l'abaissement de l'objectif de croissance organique à moyen terme. La banque d'investissement américaine indique que cette révision reflète principalement le poids accru de l'activité de soins auditifs (Hearing Care) à la suite de l'acquisition de Kind, ainsi qu'une croissance davantage alignée sur celle du marché sous-jacent. Point important, Demant vise toujours des gains de parts de marché, tandis que la contribution de 1 à 2 points de pourcentage des acquisitions porte la croissance attendue du chiffre d'affaires en devises locales à 6-9% par an.

Toujours selon Jefferies, Demant affiche la meilleure performance boursière du secteur depuis le début de l'année ( 63% environ), malgré un environnement toujours difficile pour les medtechs européennes (-7% environ). La bonne exécution opérationnelle étant de plus en plus intégrée dans la valorisation et le potentiel de hausse résiduel étant limité, les analystes ont récemment abaissé leur recommandation sur le titre Demant à conserver, avec une cible fixée à 395 couronnes danoises.