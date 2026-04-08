Delta renonce à ses plans de croissance, la hausse du carburant entraîne une augmentation des coûts et réduit le bénéfice du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Delta supprime l'augmentation de capacité prévue, invoquant la hausse du prix du kérosène due à la guerre en Iran

* La flambée des prix du carburant accélérera le changement structurel de l'industrie du transport aérien, prévient le directeur général Ed Bastian

* La facture de kérosène devrait augmenter d'environ 2 milliards de dollars au deuxième trimestre

* Aucune mise à jour des perspectives pour l'ensemble de l'année

(Ajout de détails sur les prévisions de prix du carburant au paragraphe 4, graphique sur le kérosène) par Rajesh Kumar Singh

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mercredi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le deuxième trimestre et a déclaré qu'il était trop tôt pour mettre à jour ses perspectives pour l'ensemble de l'année, citant l'incertitude liée à la hausse des prix du kérosène provoquée par la guerre contre l'Iran .

La compagnie aérienne basée à Atlanta a déclaré qu'elle supprimait toutes les augmentations de capacité prévues à partir du trimestre de juin, ce qui réduirait l'offre d'environ 3,5 points de pourcentage par rapport à son plan initial.

Delta a ajouté que ses plans de croissance de la capacité ont désormais un "biais à la baisse jusqu'à ce que l'environnement du carburant s'améliore."

Les prévisions du transporteur américain mettent en évidence la pression croissante exercée par les coûts du carburant sur les compagnies aériennes, après que le conflit au Moyen-Orient a provoqué des ondes de choc sur les marchés de l'énergie.

Depuis la fin du mois de février, les prix du kérosène ont presque doublé, marquant le premier grand test de résistance de l'industrie après la pandémie en gonflant les coûts, en perturbant les horaires et en repoussant les limites de ce que les voyageurs sont prêts à payer.

Toutefois, des signes de soulagementsont apparus mardi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord de cessez-le-feu de deux semaines avait été conclu avec l'Iran.

Les actions de Delta ont étendu leurs gains pour augmenter d'environ 12 % dans les échanges avant bourse après que la compagnie aérienne ait annoncé un bénéfice plus élevé que prévu pour le premier trimestre.

Les actions des transporteurs rivaux ont également augmenté avant la cloche. United Airlines UAL.O a augmenté de 14%, American Airlines AAL.O a ajouté 12% et Southwest Airlines

LUV.N a gagné 11%, grimpant d'abord sur l'espoir d'une baisse des prix du kérosène et prolongeant ces gains après la publication des bénéfices de Delta.

LES COÛTS DU CARBURANT REPRÉSENTENT UNE CHARGE DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS

Le carburant représente généralement un quart des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, ce qui expose particulièrement les transporteurs lorsque les prix augmentent plus rapidement que les tarifs, les billets étant souvent vendus des semaines ou des mois à l'avance.

Delta s'attend à payer environ 4,30 dollars le gallon de kérosène au cours du trimestre de juin, ce qui ajoutera plus de 2 milliards de dollars à ses coûts de carburant par rapport à l'année précédente.

En janvier, Delta prévoyait un bénéfice ajusté de 6,50 à 7,50 dollars par action pour l'ensemble de l'année. Bien qu'elle n'ait pas annulé ses prévisions mercredi, le directeur général Ed Bastian a refusé de les actualiser, invoquant l'incertitude quant à la durée de la flambée des prix du carburant.

Les analystes s'attendent désormais à un bénéfice de 5,40 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Jusqu'à présent, les compagnies aériennes ont compté sur une forte demande de voyages pour récupérer une partie de la facture de carburant plus élevée par le biais d'augmentations de tarifs, de frais de bagages et d'autres frais accessoires.

Ed Bastian a déclaré que Delta entendait récupérer entre 40 % et 50 % de la hausse des coûts du carburant au cours du deuxième trimestre, en augmentant ses tarifs. Il a toutefois précisé qu'il faudrait plus de temps pour récupérer l'intégralité de l'augmentation.

Delta prévoit également un bénéfice de 300 millions de dollars provenant de sa raffinerie au deuxième trimestre, contre environ 60 millions de dollars au trimestre de mars, en raison de l'augmentation des marges de raffinage.

LE SHAKEOUT SE PROFILE À L'HORIZON

Cette hausse a également fait naître la perspective d'un bouleversement du secteur , les compagnies aériennes les plus faibles étant plus susceptibles de réduire leur capacité, de s'endetter ou d'absorber des pertes plus importantes, tandis que leurs rivales plus fortes continuent d'investir et de gagner des parts de marché.

Ed Bastian, directeur général de Delta, a prévenu que la flambée des prix du carburant accélérerait les changements structurels dans l'ensemble du secteur aérien.

" Elleva séparer les gagnants et forcer les acteurs les plus faibles à prendre des mesures significatives pour s'améliorer, sinon il se passera quelque chose d'autre", a déclaré Ed Bastian.

Scott Kirby, directeur général de United Airlines UAL.O , a déclaré que son transporteur modélise pour que les prix du pétrole brut Brent atteignent 175 dollars le baril et restent supérieurs à 100 dollars jusqu'en 2027.

Pour économiser le carburant et protéger leurs marges, les compagnies aériennes ont commencé à réduire leurs horaires , en particulier sur les itinéraires à faible marge et les voyages moins sensibles au facteur temps. Depuis le 13 mars, les transporteurs américains ont réduit de plus d'un demi-point de pourcentage la croissance prévue de leur capacité intérieure.

Delta prévoit un bénéfice ajusté de 1,00 $ à 1,50 $ par action pour le trimestre de juin. Le point médian de la prévision, 1,25 $ par action, est inférieur aux 1,41 $ attendus en moyenne par les analystes, selon LSEG.

LES FRAIS DE BAGAGES AUGMENTENT CHEZ TOUS LES TRANSPORTEURS AMÉRICAINS

Mardi, Delta a annoncé son intention d'augmenter les frais de bagages enregistrés , à la suite de mesures similaires prises par United et JetBlue Airways JBLU.O .

Ed Bastian a indiqué que ces frais plus élevés pourraient être maintenus. "À ce niveau de carburant, il est difficile de qualifier quoi que ce soit de temporaire", a-t-il déclaré.

Il a également minimisé les craintes que l'augmentation des tarifs et des frais ne pèse sur la demande, affirmant que les ventes de billets ont augmenté à un rythme à deux chiffres d'une année sur l'autre au cours du mois dernier, et que la dynamique s'est poursuivie au deuxième trimestre.

Les voyageurs à hauts revenus restent résistants et Delta n'a pas encore constaté d'impact sur la demande, a-t-ildéclaré.

Pour le trimestre de mars, la compagnie aérienne a annoncé un bénéfice ajusté de 64 cents par action, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 57 cents.