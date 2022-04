Delta Plus veut maintenir son niveau de rentabilité en 2022 en dépit des tensions inflationnistes

(AOF) - Delta Plus gagne 2,8% à la Bourse de Paris, à 92,10 euros par action, au lendemain de la publication de ses résultats annuels. Le spécialiste des équipements de protection individuels a réalisé en 2021 un bénéfice net, part du groupe, de 32,4 millions d'euros, en hausse de 10,8%. Le résultat opérationnel courant est quant à lui ressorti à 48,1 millions d'euros, en hausse de 11,1% sur un an, mais est resté légèrement sous les attentes de Midcap Partners (49,1 millions d'euros). Il fait ainsi ressortir une marge de 14%, comme espéré, soit légèrement au-dessus des niveaux historiques.

"Grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires, à la bonne tenue de ses marges et à une maîtrise de ses coûts de structure, en dépit de la forte hausse des prix de certaines matières et des coûts de transport tout au long de l'année, Delta Plus Group affiche en 2021 une progression en valeur de sa rentabilité opérationnelle", explique le groupe.

Du côté du chiffre d'affaires, celui-ci a progressé de 19,2% pour atteindre 344,2 millions d'euros. Cela inclut une croissance de 5,4% à périmètre et taux de change constants, malgré la baisse du chiffre d'affaires réalisé sur les produits "Covid-19", des effets de périmètre positifs à hauteur de 47,2 millions d'euros (+16,3%), conséquence des diverses acquisitions réalisée au cours de l'exercice, ainsi qu'un effet change défavorable de 7,3 millions.

"L'année 2022 s'annonce plus incertaine compte-tenu notamment des évènements Russo/Ukrainiens et de leurs répercussions sur l'économie mondiale, explique Delta Plus. Le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 8,2M€ sur cette zone géographique en 2021, et ambitionnait d'atteindre un chiffre d'affaires de 9,6M€ en Ukraine et en Russie en 2022".

Delta Plus s'attend à ce que les fortes tensions inflationnistes sur le transport et les matières premières perdurent en 2022, mais confirmer néanmoins un objectif d'une croissance organique positive du chiffre d'affaires ainsi que le maintien d'une rentabilité sur des niveaux historiques.

Enfin, le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale s'élèvera à 1,10 euro par action, en augmentation de 10% par rapport au dividende versé l'an dernier.

Après cette publication, et en attendant la réunion de présentation des résultats, Midcap partners a maintenu sa recommandation d'Achat avec un objectif de cours de 107 euros sur le titre Delta Plus.

