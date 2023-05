Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Plus: salué pour son CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Delta Plus Group s'adjuge 8% après l'annonce par le fournisseur d'équipements de protection individuelle d'une progression de 8,2% de ses ventes au premier trimestre 2023, qui atteignent ainsi 107,3 millions d'euros.



Le groupe a entamé l'année sur un rythme de croissance organique soutenu (+10,6%), en raison notamment d'un niveau d'activité élevé en Argentine, mais a aussi bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration de Drypro au Mexique.



Delta Plus ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, 'en dépit d'un contexte macroéconomique et géopolitique toujours très incertain', et d'amorcer un retour sur le niveau de rentabilité opérationnelle pré-Covid.





Valeurs associées DELTA PLUS GRP Euronext Paris +10.30%