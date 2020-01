DELTA PLUS réalise deux acquisitions en France et en Italie

(AOF) - Delta Plus Group (DPG) a annoncé deux acquisitions sur le segment des bottes de

travail. Le groupe français a acquis Netco Safety, une société basée à Clermont-Ferrand qui a réalisé un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en 2018 et une croissance annuelle de plus de 15% sur les trois dernières années (2015-2018). DPG a également pris le contrôle de Boots Company, société italienne de 50 employés au chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2018, et connue pour ses marques Euromax, Eurofort et Italboot. Elle était détenue depuis 2017 par des actionnaires communs.

La rentabilité opérationnelle de Netco Safety est inférieure à celle de DPG, alors que celle de Boots Company était similaire pour l'année 2018. Ces deux acquisitions ont été réalisées par le biais de la société Delta Plus Boots, créée à l'occasion de ces opérations de croissance externe.

Cette annonce a réjoui le broker LCM qui a réitéré sa recommandation à l'Achat sur le titre Delta Plus en relevant son objectif de cours à 62,50 euros (contre 58 euros). Le broker estime que ces deux acquisitions vont permettre au groupe de compléter son offre, sur un sous-segment "dans lequel il était historiquement peu présent en réalisant près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an".

LCM ajoute que Netco Safety et Boots Company "sont très présentes sur l'Europe de l'Ouest et [que] leurs produits ont donc vocation à enrichir l'offre du groupe et à s'exporter fortement sur la zone hors Europe qui représente près de la moitié du chiffre d'affaires groupe de Delta Plus."

Vers 17h, le titre Delta Plus gagne 1,47% à 48,30 euros.