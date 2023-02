Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Plus: niveau record de ventes en 2022 information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 15:37









(CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce des ventes en progression de 22,1% sur l'année 2022, atteignant un niveau record de 420,2 millions d'euros, et a ainsi confirmé ses perspectives de croissance organique (+2,9%).



Le spécialiste des équipements de protection individuelle précise avoir bénéficié en outre d'un important effet de périmètre positif lié à l'intégration de Maspica (Italie), Safety Link (Australie) et Drypro (Mexique) acquises en 2022.



Le groupe ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, 'en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique très incertain' et de 'défendre le niveau de rentabilité opérationnelle dans un contexte défavorable'.





Valeurs associées DELTA PLUS GRP Euronext Paris +0.37%