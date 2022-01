Delta Plus Group: fait l'acquisition de l'italien Maspica information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 18:29

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société italienne Maspica, concepteur et fabricant de chaussures de sécurité

haut de gamme en Europe sous la marque Sixton Peak.



Via son unité de production située en Italie, le Groupe Maspica produit un million de paires de chaussures de sécurité chaque année et emploie 550 personnes en Europe pour un CA de 32.3 ME en 2020.



Ainsi, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie, la France, la Suisse et la Scandinavie représentent 77% du chiffre d'affaires réalisé par la société en 2021.



L'intégration de Maspica au sein du Groupe va permettre à Delta Plus Group de bénéficier d'une forte complémentarité géographique en Europe, et de compléter dans le même temps son offre de chaussures sur le segment haut de gamme.