Delta Plus : deux acquisitions dans les bottes de travail

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce l'acquisition, dans le secteur des bottes de travail en Europe, du groupe Boots Company en Italie et des activités de Netco Safety en France, dans le but d'accélérer son développement sur ce segment de produits. Disposant de trois sites de production, situés à Vicenza et en Sardaigne, et d'un effectif total de 50 personnes, Boots Company a réalisé lors de son exercice 2018 un chiffre d'affaires cumulé de 11 millions d'euros. Avec son propre outil de production, à proximité de Clermont-Ferrand, qui emploie une trentaine de personnes, Netco Safety a réalisé un chiffre d'affaires de six millions d'euros en 2018, en croissance annuelle de plus de 15% sur les trois dernières années.

