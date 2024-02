Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Delta Plus: des ventes stables en 2023 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - Delta Plus Group affiche des ventes stables (+0,1%) à 420,6 millions d'euros en 2023, avec une croissance organique de 14%, dans la lignée des précédentes publications. Hors impact de l'hyperinflation en Argentine, la croissance organique s'élève à +1,9%.



Pour 2024, le fournisseur d'équipements de protection individuelle a pour objectifs de maintenir une croissance organique positive du chiffre d'affaires et de confirmer le retour sur le niveau de rentabilité opérationnelle pré-Covid.



En outre, le groupe ambitionne de 'conserver une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique'.





Valeurs associées DELTA PLUS GRP Euronext Paris +1.73%