Delta Plus: croissance de 4% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 09:58

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group publie un résultat net en croissance de 4% à 15,2 millions d'euros au 30 juin 2022, et un résultat opérationnel courant en augmentation de 7,9% à 24,8 millions, soit une marge de 12,1% du chiffre d'affaires contre 13,8% un an auparavant.



Le fabricant d'équipements de protection individuelle a réalisé des ventes en progression de 22,8% sur les six premiers mois de 2022 (+4,7% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 204,9 millions d'euros.



Pour l'ensemble de 2022, Delta Plus confirme viser une croissance organique positive du chiffre d'affaires, à défendre le niveau de rentabilité opérationnelle dans un contexte défavorable et à confirmer la solidité de sa structure financière.