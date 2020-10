Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Plus : contrôle à 100% de Vertic Nederland Cercle Finance • 16/10/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce détenir désormais 100% du capital de Vertic Nederland BV aux Pays-Bas, après avoir finalisé l'acquisition complémentaire de 49% du capital de cette société, près de deux ans après le rachat de 51% des actions. L'exercice de cette option d'achat, un an après l'acquisition de la société Odco en France, vient confirmer la volonté du groupe de renforcer son développement sur le marché européen de la sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur. Vertic Nederland a réalisé lors de son exercice 2019, un chiffre d'affaires record de 4,6 millions d'euros, et sa rentabilité a atteint pour la première fois le niveau moyen de rentabilité du groupe (soit 13,7% du chiffre d'affaires en 2019).

Valeurs associées DELTA PLUS GRP Euronext Paris +4.33%