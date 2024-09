Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Delta Plus: chute de 38% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 11:23









(CercleFinance.com) - Delta Plus Group publie un résultat net en chute de 38% à 12,3 millions d'euros pour le premier semestre 2024, et un résultat opérationnel courant en baisse de 14,7% à 24,2 millions, soit une marge en retrait à 12,5% contre 13,3% sur la même période en 2023.



Le fournisseur d'équipements de protection individuelle a réalisé un chiffre d'affaires en repli de 8,9% à 193,9 millions d'euros, dont une baisse limitée à -6,8% après retraitement des impacts liés à l'Argentine, et à -5,8% en organique.



Delta Plus confirme ses perspectives 2024 d'un maintien d'une croissance organique positive du chiffre d'affaires, ainsi que du niveau de rentabilité opérationnelle des dernières années, et d'un renforcement de sa structure financière.





Valeurs associées DELTA PLUS GRP 67,00 EUR Euronext Paris -4,29%