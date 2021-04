Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Plus : 2020, l'année des records Cercle Finance • 12/04/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Delta Plus Group fait savoir que 2020 a constitué 'une année record' en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Les ventes du groupe ont progressé de +9,6% sur l'année 2020 (+7,3% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 288,7ME. Le résultat opérationnel courant a augmenté de façon significative par rapport à 2019 (+19,8%). Il atteint 15,0% du chiffre d'affaires pour la première fois dans l'histoire du Groupe. Le résultat net part du Groupe, qui progresse dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaires, s'élève à 29,3ME (+9,8% par rapport à 2019). Pour 2021, le groupe s'est fixé comme objectif principal la bonne intégration de ses nouvelles filiales (ERB Industries, Alsolu, Artex) et souhaite 'tirer profit du retour progressif à la normale attendu sur ses marchés historiques'. Dans ces conditions, le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale s'élèvera à 1,00 Euro par action, en augmentation de +43% par rapport au dividende versé l'an dernier, conclut le groupe.

Valeurs associées DELTA PLUS GRP Euronext Paris +3.68%