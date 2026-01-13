Delta mise sur le premium avec des prévisions 2026 optimistes

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mardi prévoir une hausse d’environ 20% de son bénéfice en 2026 avec la demande de services "premium", le groupe ayant par ailleurs passé une commande de 30 Boeing BA.N 787-10 pour renforcer sa flotte long-courrier.

Le transporteur américain bénéficie d’une demande résiliente chez les voyageurs à revenu élevé, dans un contexte d’inflation et de morosité du pouvoir d'achat.

Alors que les recettes passagers globales n’ont progressé que de 1% au quatrième trimestre, les revenus des billets en classe économique ont reculé de 7% sur un an, tandis que ceux des produits premium ont augmenté de 9%.

Le directeur général Ed Bastian a précisé que la quasi-totalité de la croissance prévue des sièges concerne les produits premium, avec peu d’expansion en cabine principale.

Il a qualifié les perspectives d’"optimistes", évoquant des réservations record en début d’année, tout précisant donner une fourchette en raison des incertitudes géopolitiques et réglementaires.

Delta Air Lines prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 6,50 et 7,50 dollars (5,57 et 6,43 euros) pour 2026, ainsi qu’un flux de trésorerie disponible de 3 à 4 milliards de dollars.

La croissance du chiffre d’affaires au premier trimestre est attendue entre 5% à 7% et le bénéfice ajusté entre 0,50 à 0,90 dollar par action. Les analystes tablaient sur 7,25 dollars pour l’année et 0,72 dollar pour le trimestre, selon les données LSEG.

REPRISE INTERNATIONALE INÉGALE

Ed Bastian estime que la demande internationale reste globalement solide, mais certains marchés, comme le Canada et la Chine, n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant-pandémie, la capacité vers la Chine demeurant très inférieure.

Delta a terminé 2025 avec le niveau le plus élevé de revenus premium et diversifiés de son histoire, près de 60% provenant des cabines premium, des programmes de fidélité et d’autres sources hors billets, dont son partenariat de longue date avec American Express.

"La vigueur du secteur grand public se situe dans le haut de la courbe", a déclaré Ed Bastian, ajoutant que les clients clés de Delta continuent de privilégier les voyages et les expériences de qualité.

"Le consommateur à bas revenu est en difficulté", a-t-il nuancé. "Heureusement, nous ne sommes pas positionnés sur ce segment."

COMMANDE DE BOEING POUR DIVERSIFIER LA FLOTTE LONG-COURRIER

Dans le cadre de sa stratégie à long terme pour la flotte, Delta achètera 30 avions gros-porteurs Boeing 787-10, avec des options pour 30 supplémentaires, les livraisons devant commencer en 2031.

Ce nouvel appareil, choisi pour son efficacité et sa flexibilité sur les liaisons transatlantiques et sud-américaines, est moins coûteux à exploiter que des gros-porteurs comme l’Airbus A350, a indiqué Ed Bastian.

La commande passée à Boeing reflète un effort délibéré pour diversifier les fournisseurs, réduisant la dépendance à un seul constructeur alors que la compagnie se développe à l’international, selon le dirigeant.

"Il est assez difficile d’opérer (…) en étant dépendant d’un fournisseur unique", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Rajesh Kumar Singh, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)