Delta : lance un protocole pour lutter contre la pandémie

(CercleFinance.com) - Delta Airlines annonce qu'à compter du 15 décembre, elle deviendra la première compagnie aérienne américaine à demander aux clients voyageant aux États-Unis depuis un pays international de fournir volontairement cinq éléments de données pour faciliter la recherche des contacts et les efforts de suivi de santé publique dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. En partageant cinq éléments d'information simples (nom, adresse, mail, téléphones fixe et mobile), les clients peuvent permettre de réduire les cas d'exposition potentielle et offrir aux voyageurs des informations importantes sur la santé publique. La soumission des informations de contact sera un élément obligatoire du programme de test COVID-19 de Delta permettant une entrée sans quarantaine en Italie à partir du 19 décembre. Delta travaille en partenariat avec les Centers for Disease Control and Prevention pour tenir les clients internationaux informés de l'exposition potentielle au COVID-19 grâce à la recherche des contacts.

