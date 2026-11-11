Delta Finance affirme que les actifs pétroliers exploités par Pacific Coast au Venezuela font toujours l'objet d'un litige

Le producteur pétrolier DP Delta Finance a déclaré mercredi qu'un groupe de gisements pétroliers actuellement exploités au Venezuela par la société californienne Pacific Coast Energy Company faisait toujours l'objet d'un litige et qu'il comptait défendre ses droits sur ceux-ci.

Au troisième trimestre, le gouvernement vénézuélien et la société d'État PDVSA ont transféré ces gisements à Pacific Coast à l'issue de négociations portant sur des accords de partage de production.

Le mois dernier, Pacific Coast a annoncé un investissement à long terme de 3,5 milliards (XX milliards d'euros) de dollars destiné à moderniser et à développer des zones qui étaient auparavant exploitées par Petrodelta, filiale de Delta Finance, et par le producteur vénézuélien Suelopetrol. La production de pétrole dans ces zones devrait doubler d’ici six mois, passant de 19.300 barils par jour en octobre, a indiqué Pacific Coast.

Un porte-parole de Pacific Coast a déclaré à Reuters que la société avait été informée par PDVSA que Petrodelta « avait gravement manqué à son plan d’affaires et était en défaut de paiement de ses obligations fiscales ».

Delta Finance a toutefois affirmé que ses droits n’avaient jamais été légalement révoqués.

« Ces gisements avaient des titulaires légitimes en vertu de droits accordés en toute transparence selon les procédures établies par l’État, y compris une prolongation jusqu’en 2042 délivrée par le ministère du Pétrole », a déclaré Delta dans un communiqué.

« Ce qui est en train de se passer n’est pas juste », a déclaré Delta, faisant référence au transfert des actifs alors que le litige n’est toujours pas résolu.

Suelopetrol a déclaré que ses droits sur deux gisements pétroliers du bassin de Maracaibo sont valables jusqu’en 2039 et qu’elle n’a reçu aucune notification de la part de PDVSA concernant d’éventuels changements.

«Si les droits sur les gisements de Tia Juana et de Cabimas avaient été transférés à Pacific Coast Energy Company, cela se serait fait sans notification préalable ni indemnisation, ce qui constituerait une violation de droits légitimement acquis», a déclaré Suelopetrol. La société prévoit d’intenter une action en justice, a-t-elle indiqué dans un communiqué.