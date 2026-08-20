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Delta et Aeromexico remportent leur bataille judiciaire pour conserver leur coentreprise
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 22:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, une cour d'appel américaine a annulé le décret de septembre 2025 de l'administration Trump qui visait à contraindre Delta Air Lines

DAL.N et Aeromexico à mettre fin à leur coentreprise.

Les compagnies aériennes avaient intenté une action en justice l’année dernière pour faire annuler la décision du ministère américain des Transports visant à mettre fin à cette coentreprise vieille de dix ans, qui permet aux transporteurs de coordonner les horaires, les tarifs et les capacités sur les liaisons entre les États-Unis et le Mexique.

L'année dernière, un tribunal avait suspendu l'application de cette décision dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire.

La Cour d’appel des États-Unis du 11e circuit a déclaré que le ministère des Transports “n’avait pas expliqué de manière raisonnable pourquoi il avait mené, dans cette affaire, une analyse de marché bien plus limitée que celle qu’il avait toujours effectuée par le passé”.

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