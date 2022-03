Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delta Drone: vers un rapprochement avec Volatus information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce la signature d'un accord avec la société canadienne Volatus Aerospace pour former un groupe de dimension mondiale leader du secteur des drones, par une prise de participation à hauteur de 45% de Volatus dans le capital de Delta Drone.



Cet investissement, soumis à la réalisation de conditions suspensives se ferait en deux temps, atteignant environ 20% du capital social et des droits de vote de Delta Drone au plus tard le 30 avril, puis environ 45% au plus tard le 15 mai.



Une nouvelle gouvernance sera mise en place à la réalisation du premier investissement : le PDG de Volatus Glen Lynch sera désigné président du conseil d'administration de Delta Drone, tandis que Christian Viguié continuera à assurer la direction générale.





